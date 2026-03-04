8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne Ecco quali

Sabato 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, i musei statali di Roma offriranno l’ingresso gratuito alle donne. L’iniziativa comprende musei, parchi archeologici, castelli, ville e altri siti culturali della città. Questa misura permette a tutte le donne di visitare gratuitamente i principali luoghi di interesse culturale statali senza bisogno di prenotare.

Festeggia la Giornata internazionale della donna il 8 marzo con l’accesso gratuito ai musei statali a Roma. Scopri quali In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 8 marzo 2026, tutte le donne potranno accedere gratuitamente ai musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali di Roma. Un’opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell’arte della Città Eterna. Roma: l’8 marzo i musei statali sono gratis. Scopri le iniziative speciali Presso la Casa Museo Boncompagni Ludovisi verrà proposta una mostra speciale dedicata alla Scuola Professionale Femminile “Margherita di Savoia”. 🔗 Leggi su Funweek.it

Leggi anche: Domenica 1 febbraio si entra gratis nei musei statali: ecco quali a Venezia e provincia

Una selezione di notizie su 8 marzo a Roma musei statali gratuiti...

Temi più discussi: Musei aperti per le donne 8 marzo 2026; Donne in corsa: l'8marzo Piazza Roma si tinge di rosa; Sito Istituzionale | CIE, open day 7 e 8 marzo; 8 marzo è HPV Day: open day vaccinazioni contro il Papilloma Virus alla Casa della Comunità Eroi.

Festa della donna a Roma: dai brunch agli spettacoli teatrali, tutti gli appuntamenti da non perdereRoma celebra la femminilità in occasione della Giornata Internazionale della Donna, attesa domenica 8 marzo. Con tanti eventi in programma, la Capitale è già in ... ilmessaggero.it

Verso l’8 marzo, torna RomaRoseIl 4 marzo in Campidoglio. Celli: «Un riconoscimento per le donne che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, incidono in modo concreto sulla crescita della città» ... romasette.it

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, la sua ex fidanzata Marta Gaia Sebastiani torna a parlare di quei giorni che hanno segnato per sempre la sua vita. Il 4 marzo 2016 il corpo del giovane fu trovato senza vita in un appartamento al Collatino, a Roma. “No facebook

mercoledì 4 marzo 17.30 Sala Marconi, Roma Presentazione del libro del cardinale Francesco Coccopalmerio CHIESA SINODALE IN CAMMINO , il documento finale del Sinodo dei Vescovi 2023-2024. Una rilettura pastorale con la prefazione del ca x.com