Domenica 1 febbraio si entra gratis nei musei statali | ecco quali a Venezia e provincia
Domenica 1 febbraio, i musei statali di Venezia e provincia resteranno aperti senza biglietto. Chi vuole visitare le sale e le esposizioni potrà farlo gratuitamente, come succede ogni prima domenica del mese. Una buona occasione per scoprire o riscoprire le bellezze del patrimonio culturale locale senza spendere nulla.
Torna l'iniziativa del Ministero della Cultura. I siti da non perdere, in terraferma e in Laguna Un'occasione per scoprire o riscoprire un patrimonio di tutti. Ecco di seguito i musei che si potranno visitare, in laguna e in tutta la città metropolitana di Venezia, con orari e informazioni aggiornate. Si inizia dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia, che ospitano la principale collezione esistente di pittura veneta (Tiziano, Giorgione, Tintoretto, Veronese e altri), un vero viaggio nella storia dell'arte veneziana: porte aperte dalle 9.00 alle 19.00. Restando in laguna, apre gratuitamente, dalle ore 10 alle 19 (ultimo accesso alle ore 18), anche Palazzo Grimani, a Castello, gioiello dell'architettura e dimora di una delle più importanti famiglie del patriziato veneziano fino alla metà del XIX secolo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
