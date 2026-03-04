4 marzo Giornata mondiale dell’obesità

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Obesità, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa giornata si sensibilizzano istituzioni e cittadini su una delle emergenze sanitarie più diffuse a livello globale. L’obiettivo è evidenziare l’importanza di affrontare il problema, coinvolgendo diversi attori e comunità in iniziative di informazione e prevenzione.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'Obesità, promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni e cittadini su una delle principali emergenze sanitarie globali. L'obesità è una malattia cronica, multifattoriale e recidivante, associata a un aumentato rischio di diabete tipo 2, malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie e riduzione dell'aspettativa di vita. Una condizione clinica complessa che richiede quindi prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico strutturata. L'Italia con la Legge Pella (1 ottobre 2025, n. 1483149) ha recentemente...

Sanità, mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesitàL’eccesso di peso è una patologia importante, che colpisce una buona parte della popolazione sia in età adulta che infantile, mettendo a rischio la...

Giornata mondiale dell’Obesità, Montecitorio si illumina di bluROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata mondiale dell’Obesità prevista per mercoledì 4 marzo.

Giornata mondiale contro l’obesità: dati e iniziative in RegioneIl 4 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'obesità: la Regione Emilia-Romagna richiama così l'attenzione su un fenomeno che può attraversare tutte le età della vita. livingcesenatico.it

