Sanità mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità

Il 4 marzo si celebra la Giornata mondiale contro l’obesità, una patologia che interessa molte persone di tutte le età. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di affrontare il problema, che riguarda sia adulti che bambini. L’obesità rappresenta un rischio serio per la salute pubblica, coinvolgendo una larga parte della popolazione.

L’eccesso di peso è una patologia importante, che colpisce una buona parte della popolazione sia in età adulta che infantile, mettendo a rischio la salute.In vista della Giornata mondiale dell’obesità, che si celebra mercoledì 4 marzo, promossa dalla Who (World health organization), la Regione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Giornata mondiale dell'obesità: il Cnr pisano coinvolto nella guida per la prevenzione tra i giovani

Giornata mondiale dell'obesità: colloqui gratuiti e consulenze nelle cliniche ravennatiI numeri parlano chiaro: sono oltre 800 milioni le persone con obesità e si stima che questo sia un fenomeno in crescita.

Contenuti utili per approfondire Sanità.

Temi più discussi: Mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità: l’impegno dell’Emilia-Romagna per la prevenzione e il trattamento della patologia, già a partire dall’infanzia; GIMBE compie 30 anni e rilancia la battaglia per il Servizio Sanitario Nazionale; Mercoledì 4 marzo 2026: Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus (HPV); Prevenzione e cura dell’obesità: mercoledì 4 marzo visite gratuite su prenotazione.

Sanità privata, RSA e riabilitazione, da mercoledì mobilitazione in CampaniaÈ in programma mercoledì prossimo, 4 marzo, la prima delle due giornate di protesta in Campania del personale della sanità privata, delle RSA e della riabilitazione: lavoratrici e lavoratori daranno v ... ansa.it

Sanità privata in sciopero a Napoli: le dateA promuovere l’iniziativa sono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. La protesta proseguirà martedì 10 marzo, sempre a Napoli, davanti all’Ospedale Evangelico Villa Betania ... napolitoday.it

Filippo Anelli: “Troppe competenze agli infermieri”. Accuse choc scatenano una bufera in sanità https://nursetimes.org/filippo-anelli-troppe-competenze-agli-infermieri-accuse-choc-scatenano-una-bufera-in-sanita NurseTimes - Giornale di informazione Sa - facebook.com facebook

Il sondaggio Noto per Il Sole 24 Ore sulla sanità, i nuovi aiuti alle assunzioni e lo psicologo per gli studenti nella puntata di Start di oggi. x.com