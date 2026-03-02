Spese per l’abbigliamento deducibili quali abiti rientrano e cosa si può scaricare al 100%

Le spese per l’abbigliamento possono essere deducibili se rispettano il principio di inerenza, ovvero se i costi sono strettamente collegati all’attività svolta. Sono ammissibili, ad esempio, i costumi professionali o abiti specifici necessari per il lavoro. La deducibilità totale al 100% riguarda esclusivamente quegli acquisti che risultano indispensabili e non usurabili per l’attività professionale.

I costi sostenuti per il vestiario sono una spesa deducibile dalla propria attività? La risposta non è un sì o un no, ma è legata al rigoroso rispetto del principio di inerenza. Se ci si riferisce all’abbigliamento generico, come giacca, cravatta, pantaloni o tailleur, possiamo fin da subito affermare che non sono deducibili perché rispondono a un’esigenza di decoro personale, che è valida anche al di fuori del mondo del lavoro. Altro discorso sono i capi d’abbigliamento tecnici, quelli che hanno delle caratteristiche che li rendono necessari per l’attività. Quali sono gli abiti da lavoro specifici. Nella locuzione abiti da lavoro specifici rientra il vestiario con delle caratteristiche tecniche o estetiche che lo rendono oggettivamente necessario per l’attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

