Zelensky ora ha paura | Potrebbero mancarci le armi americane E Trump lo insulta
Il presidente ucraino ha espresso preoccupazione per il possibile taglio delle forniture di armi americane, temendo che l'apertura di un nuovo fronte militare possa influire sulla disponibilità di sistemi di difesa a Kiev. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente Zelensky, mentre le operazioni militari in Iran sono state avviate senza coinvolgimento diretto dell'Ucraina.
Nel primo giorno delle operazioni militari americane in Iran, aveva manifestato il suo sostegno all'attacco, ma adesso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si dice "preoccupato" perché l'apertura del nuovo fronte potrebbe mettere a rischio le forniture americane di sistemi di difesa a Kiev. 🔗 Leggi su Today.it
Zelensky alla Casa Bianca per i missili Tomahawk. Trump frena: “Non possiamo esaurire le scorte
