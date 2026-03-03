Zelensky ora ha paura | Potrebbero mancarci le armi americane E Trump lo insulta

Il presidente ucraino ha espresso preoccupazione per il possibile taglio delle forniture di armi americane, temendo che l'apertura di un nuovo fronte militare possa influire sulla disponibilità di sistemi di difesa a Kiev. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente Zelensky, mentre le operazioni militari in Iran sono state avviate senza coinvolgimento diretto dell'Ucraina.