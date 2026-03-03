Xiaomi al mwc 2026 presenta gt concept supercar e ecosistema uomo-auto-casa

Al MWC 2026 Xiaomi presenta il suo nuovo GT Concept Supercar, accompagnato da un ecosistema che collega persone, veicoli e ambiente domestico. L'azienda mostra come l'intelligenza artificiale possa integrare diversi aspetti della vita quotidiana, creando un sistema interconnesso tra auto, casa e utenti. La manifestazione evidenzia le innovazioni tecnologiche di Xiaomi nel settore automotive e smart home.

l'esposizione al mwc 2026 mette in evidenza un ecosistema intelligente guidato dall'AI che collega persone, veicoli e ambiente domestico. si propone una visione in cui le interfacce digitali si estendono in contesti reali, facilitando spostamenti quotidiani e gestione domestica. tra i protagonisti si distinguono dispositivi di alto livello, come lo xiaomi 17 ultra, la leica leitzphone, la xiaomi su7 ultra elettrica, la vision gran turismo e una gamma di elettrodomestici intelligenti, componendo una mappa credibile del futuro smart. nel layout espositivo, l'IA non resta confinata allo schermo ma permea i contesti di utilizzo. l'obiettivo è integrare le tecnologie nella mobilità, negli ambienti domestici e nelle interazioni quotidiane, creando un flusso continuo tra connessione e utilità pratica.