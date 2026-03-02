Xiaomi aiot mwc 2026 portfolio | dai monopattini agli smartwatch

Durante il MWC 2026, Xiaomi ha presentato il suo nuovo portfolio di dispositivi connessi, che va oltre gli smartphone. La gamma include monopattini elettrici e smartwatch, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per l’uso quotidiano. La presentazione si concentra su prodotti pensati per integrare tecnologia e funzionalità nella vita di tutti i giorni, ampliando l’offerta oltre i dispositivi mobili tradizionali.

il panorama dei dispositivi xiaomi oltre gli smartphone si amplia con una gamma di soluzioni connesse pensate per semplificare l’uso quotidiano. durante il mwc 2026, l’azienda ha presentato novità interessanti che spaziano dallo smart watch alla traccia bluetooth, passando per accessori di ricarica e soluzioni a medio raggio per la mobilità. le proposte evidenziano un ecosistema integrato di prodotti ai quali si attribuisce una forte attenzione all’usabilità, alle prestazioni e al rapporto qualitàprezzo, offrendo opzioni concrete per utenti interessati a funzionalità smart e praticità d’uso. xiaomi watch 5. il watch 5 si distingue come il pezzo più interessante della lineup presentata, integrando wear os 6 e la presenza di google gemini direttamente sul polso. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

