Vlahovic-Juve contatto! C' è apertura per il rinnovo i dettagli e le cifre

Il calciatore serbo, il cui contratto scade a breve, sta considerando di proseguire con la Juventus. La società ha mostrato disponibilità a negoziare, ma sarà necessario un abbassamento dell’ingaggio. Si discute ancora sui termini finali dell’accordo e sui dettagli economici prima di arrivare a una decisione definitiva. La trattativa rimane aperta e in fase di definizione.

Un contatto, il primo. Una riflessione (la prima) che si porta dietro un’apertura: la Juventus e Dusan Vlahovic hanno parlato di futuro, di ciò che potrà accadere a giugno, su quali punti in comune lavorare. Non si tratta di una svolta banale, anzi: si tratta di qualcosa di più profondo perché non scontato. Accade, così, che una chiacchierata può anche prolungare un matrimonio. I fatti. Vlahovic, il padre Milos e i dirigenti bianconeri insieme alla Continassa prima della tappa di campionato a Roma. Il cambio di marcia del serbo in allenamento – a metà settimana si unirà gradualmente al gruppo di Spalletti dopo più di tre mesi di stop – è stata l’occasione per un blitz a Torino del suo entourage e per un nuovo approccio con l’ad Damien Comolli e il suo braccio destro Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

