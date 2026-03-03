Nella nuova puntata di Falsissimo su YouTube, Fabrizio Corona ha pubblicato una serie di accuse rivolte ad Alfonso Signorini. La puntata, disponibile anche su X, presenta dichiarazioni di Vito Coppola che coinvolgono Signorini in alcune contestazioni. Corona ha condiviso il contenuto online, attirando l’attenzione su questa sequenza di affermazioni e accuse.

Fabrizio Corona ha pubblicato su Youtube una nuova puntata di Falsissimo, intitolata “La resa dei conti”, con nuove accuse ad Alfonso Signorini lanciate dal personal trainer Vito Coppola. La piattaforma, successivamente, ha oscurato il video ma l’ex “Re dei Paparazzi” ha ripubblicato la puntata sul social network X. La puntata di Falsissimo di Corona e le nuove accuse a Signorini Oscurata la puntata di Falsissimo su Youtube: la reazione di Corona Alfonso Signorini ha detto addio a "Chi" La puntata di Falsissimo di Corona e le nuove accuse a Signorini Nella serata di lunedì 2 marzo, su Youtube è stata pubblicata la nuova puntata di Falsissimo, lo show web di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vito Coppola accusa Signorini nella puntata di Falsissimo, YouTube l'oscura e Fabrizio Corona la pubblica su X

Falsissimo rimosso da YouTube: Fabrizio Corona attacca Alfonso Signorini e pubblica tutto su X

