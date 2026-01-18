Pescara - Modena probabili formazioni | Un gradito ritorno e un' assenza di spessore per i gialli
Per la sfida tra Pescara e Modena, le formazioni ufficiali si stanno delineando. I gialli dovranno fare a meno di Valzania, sospeso per squalifica, mentre si prevede un ritorno importante in rosa. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con attenzione alle scelte di formazione e alle strategie degli allenatori. Di seguito, le probabili formazioni e le novità principali per questa sfida.
Sponda Pescara, le scelte di GorgoneDelfini che dovranno fare a meno del loro regista Valzania per squalifica. Nuova linfa sulle fasce: tornano Faraoni e Oliveri, il primo dopo un lieve stiramento al quadricipite rimediato a metà dicembre, il secondo dopo un attacco febbrile che lo aveva tenuto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
18-1-2026 la MODENA ULTRAS direzione Pescara CONTA LA PRESENZA CONTA IL SACRIFICIO CONTANO I CHILOMETRI - facebook.com facebook
Modena, #Sottil: “ #Pescara merita rispetto, grande piazza che conosco bene. Sarà dura” x.com
