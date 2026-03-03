Villa Giovannelli Colonna | architettura storia e rinascita

Villa Giovannelli Colonna è una delle ville più imponenti del Veneto, situata in una località storica della regione. Costruita alla fine del Seicento, è stata progettata dall’architetto Antonio Domenico Gaspari, allievo di Baldassarre Longhena. La dimora rappresenta un esempio significativo di architettura patrizia dell’epoca e recentemente ha subito interventi di recupero e restauro.

All'interno, ammirerai la sua struttura grandiosa: un corpo.