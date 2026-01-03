Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 09 | 40

L'aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 3 gennaio 2026 segnala un traffico generalmente scorrevole sulla rete regionale, con l’eccezione di una coda in via Flaminia all’altezza di Giustiniana. È attivo il nuovo sistema di trasporto pubblico regionale UDR Lazio, consultabile sul sito di Astral. Per contenere l'inquinamento acustico, è in vigore il divieto di transito notturno sulla tangenziale est. Sono inoltre operativi i mezzi invernali sulle principali str

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la novità riguarda il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra dedicato al unità di rete per conoscere itinerari orari e calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità veniamo al traffico la circolazione sulla rete viaria regionale permane scorrevole senza particolari criticità unica eccezione la via Flaminia con coda all'altezza di Giustiniana in uscita dalla capitale le altre notizie a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est È rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in entrambi i sensi di marcia include le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto Circonvallazione Salaria al Ponte delle Valli e via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto è attivo ogni notte sia feriale sia festiva dalle 23 alle 6 di mattina infine segnaliamo che sono attivi i mezzi invernale di Astral nella creatina nel Frusinate in particolar modo sulle regionali forca d'acero e Campocatino e sulla provinciale del Terminillo è tutto da Paola ciuffa e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

