Isola pedonale del viale San Martino si passa alla nuova pavimentazione

L’isola pedonale di viale San Martino rinasce con una nuova pavimentazione, offrendo uno spazio più accogliente e sicuro per cittadini e visitatori. Mentre si apre al pubblico questa area, i lavori di riqualificazione della linea tranviaria proseguono senza sosta, contribuendo a migliorare la mobilità e l’estetica della zona. Un passo importante verso un centro più vivibile e moderno.

Con l'apertura dell'isola pedonale nel tratto lato mare di viale San Martino i lavori legati alla riqualificazione della linea tranviaria non si fermano. Sarà di nuovo interessata la carreggiata lato ovest (monte) nel tratto compreso tra via Maddalena e via Santa Cecilia. Provvedimenti viari.

