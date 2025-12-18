Isola pedonale del viale San Martino si passa alla nuova pavimentazione

L’isola pedonale di viale San Martino rinasce con una nuova pavimentazione, offrendo uno spazio più accogliente e sicuro per cittadini e visitatori. Mentre si apre al pubblico questa area, i lavori di riqualificazione della linea tranviaria proseguono senza sosta, contribuendo a migliorare la mobilità e l’estetica della zona. Un passo importante verso un centro più vivibile e moderno.

Con l'apertura dell'isola pedonale nel tratto lato mare di viale San Martino i lavori legati alla riqualificazione della linea tranviaria non si fermano. Sarà di nuovo interessata la carreggiata lato ovest (monte) nel tratto compreso tra via Maddalena e via Santa Cecilia.  Provvedimenti viari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

