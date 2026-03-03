Vi svelo la Beata Beatrice d’Este Lectio magistralis di Franco Cardini
Oggi alle 18 nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine si tiene una lectio magistralis di Franco Cardini dedicata alla Beata Beatrice d’Este in occasione degli 800 anni dalla sua nascita. L’evento, con ingresso libero, approfondisce il ruolo del misticismo femminile nel Medioevo attraverso la figura della beata. La conferenza si concentra sui dettagli storici e religiosi legati alla vita e alla spiritualità di Beatrice d’Este.
Oggi, alle 18, nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine per gli 800 anni della nascita. Ingresso libero Franco Cardini celebra la Beata Beatrice: lectio magistralis su ’Misticismo femminile nel Medioevo’. Franco Cardini incontra la Beata Beatrice d’Este. Oggi, alle 18, nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine (via del Gambone 15), l’insigne medievista fiorentino terrà una lectio magistralis dal titolo ’Misticismo femminile nel Medioevo’. L’evento, promosso dalle suore benedettine, dal Comune di Ferrara, dall’associazione Terra e Identità e dalla Pro Loco, rientra nell’ambito delle celebrazioni per l’800° anniversario dalla nascita della Beata Beatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
