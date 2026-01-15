La futura moglie di Damiano David festeggia 30 anni il 15 gennaio Vi raccontiamo alcuni dei suoi look più belli | scopriteli tutti

Il 15 gennaio, Dove Cameron, futura moglie di Damiano David, compie 30 anni. Attrice statunitense nota anche in Italia, ha conquistato il pubblico con una carriera precoce e un legame speciale con il frontman dei Måneskin, annunciato il suo fidanzamento nel 2023. In questa occasione, vi presentiamo alcuni dei suoi look più belli, evidenziando il suo stile unico e le sue scelte di moda più significative.

Compie 30 anni il 15 gennaio Dove Cameron, fidanzata di Damiano David. L’attrice statunitense, diventata famosa in Italia non solo per la carriera iniziata da giovanissima ma anche per via del legame con il frontman dei Måneskin, che sposerà nel 2026 (il fidanzamento è stato annunciato proprio all’inizio dell’anno) è sempre più al centro dell’attenzione per le sue scelte beauty, che mixano romanticismo e ispirazioni goth, per uno stile capace sempre di sorprendere. E una trasformazione beauty che ha decisamente un prima e un dopo. Appartiene per caso alla crew delle star che hanno ceduto, giovanissime, a ritocchi per migliorare il proprio aspetto? Come Kendall Jenner? Dove Cameron, il beauty look scelto per il fidanzamento. 🔗 Leggi su Amica.it

