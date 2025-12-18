Bilancio comunale Pd e M5s in coro | Assessore e dirigenti disertano le riunioni di Commissione

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul bilancio comunale si anima con le accuse di assenze significative da parte dell’assessore e dei dirigenti coinvolti. I gruppi di PD e M5S evidenziano come la mancanza di partecipazione alle riunioni della Commissione ostacoli il confronto e la trasparenza, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sul processo decisionale dell’amministrazione Trantino.

bilancio comunale pd e m5s in coro assessore e dirigenti disertano le riunioni di commissione

© Cataniatoday.it - Bilancio comunale, Pd e M5s in coro: "Assessore e dirigenti disertano le riunioni di Commissione"

I gruppi consiliari del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle denunciano l’assenza dell’assessore al Bilancio, Sergio Marletta, e della sua direzione alle sedute della Prima Commissione dedicate al bilancio preventivo dell’Amministrazione Trantino.In una nota congiunta si legge. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: I dirigenti hanno fatto un bilancio a SkySport. L’ad: "Obiettivi? Firmo solo per vincere a Udine». Fenucci, Sartori e Di Vaio in coro: "Sinisa fu la svolta, Italiano unico»

Leggi anche: Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bilancio 2026: una manovra di destra lontana dai bisogni di Ragusa - Le forze del fronte progressista in Consiglio comunale (PD, M5S, Controcorrente, Territorio) esprimono forte preoccupazione per le ... radiortm.it

Bilancio regionale 2026-28, Astuti (Pd): “Chiediamo una svolta per una Lombardia giusta” - Le opposizioni in Consiglio regionale presentano le loro proposte e critiche al bilancio, chiedendo interventi concreti su lavoro, sanità, welfare e ambiente ... varesenews.it

Primo sì alla Finanziaria ma spirano venti di guerra, Pd e M5s sull’Aventino - Il Mpa ottiene i 12 milioni per il fotovoltaico nelle abitazioni, mentre FdI porta a casa cinque milioni di euro per attrezzare le spiagge libere. livesicilia.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.