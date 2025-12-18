Bilancio comunale Pd e M5s in coro | Assessore e dirigenti disertano le riunioni di Commissione

Il dibattito sul bilancio comunale si anima con le accuse di assenze significative da parte dell’assessore e dei dirigenti coinvolti. I gruppi di PD e M5S evidenziano come la mancanza di partecipazione alle riunioni della Commissione ostacoli il confronto e la trasparenza, sollevando preoccupazioni sulla gestione e sul processo decisionale dell’amministrazione Trantino.

