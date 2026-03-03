Vendono anelli con la scritta Per sempre sì Sal Da Vinci replica | Non siamo noi Si tratta di una fake

Non esiste nessun anello ufficiale della canzone “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice all'ultimo Festival di Sanremo. Negli ultimi giorni sui social è stato creato un sito e alcune pagine web (dal nome “Per sempre sì shop”) attraverso cui sono stati venduti degli anelli “celebrativi”. Per farlo, inoltre, sono stati usati anche alcuni reel (probabilmente generati con IA) che mostravano lo stesso Sal Da Vinci sponsorizzare il prodotto. Nelle scorse ore, però, il cantante ha chiarito la sua posizione: "ATTENZIONE. Sta circolando un sito chiamato "Per Sempre Si Shop" che utilizza il nostro nome e la nostra immagine. NON ESISTE ANCORA ALCUN MERCHANDISING UFFICIALE LEGATO AL BRANO "PER SEMPRE SI". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

