Varese | dati Istat guidano scelte pubbliche consapevoli

Il 5 marzo nella Sala Convegni della Provincia di Varese, Matteo Mazziotta, direttore centrale Sistemi e Territorio dell’Istat, terrà un intervento in cui presenterà i dati statistici più recenti relativi alla provincia. La conferenza si concentrerà sulle informazioni raccolte e come queste possano influenzare le scelte pubbliche. L'evento è rivolto a chi desidera approfondire le analisi sui trend locali.

La statistica rappresenta l’essenza stessa della democrazia. Con questa convinzione, Matteo Mazziotta, direttore centrale Sistemi e Territorio dell’Istat, si presenterà giovedì 5 marzo nella Sala Convegni della Provincia di Varese. L’incontro, intitolato La statistica ufficiale a supporto della policy locale, mira a mostrare come i dati possano guidare scelte pubbliche più consapevoli. Il direttore Mazziotta porterà l’esperienza di chi ha contribuito a definire strumenti globali per misurare il benessere. L’intervento si concentra sulla necessità di fornire agli amministratori strumenti concreti per decidere meglio. L’Istituto Nazionale di Statistica sta perseguendo da anni l’obiettivo di rendere disponibili dati granulari e tempestivi, sfruttando le risorse dei censimenti permanenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Sofia e Leonardo conquistano le famiglie italiane: i dati Istat rivelano le preferenze onomastiche e le ragioni culturali delle scelte Oroscopo 7 gennaio 2026: chiarezza, ripartenze e scelte più consapevoliIl 7 gennaio 2026 segna per molti segni zodiacali un vero ritorno alla quotidianità.