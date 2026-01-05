Sofia e Leonardo conquistano le famiglie italiane | i dati Istat rivelano le preferenze onomastiche e le ragioni culturali delle scelte

Secondo i dati Istat aggiornati a ottobre 2025, Sofia e Leonardo si confermano i nomi più scelti dalle famiglie italiane. Le preferenze onomastiche riflettono le tendenze culturali e sociali del paese, evidenziando le preferenze degli italiani nelle scelte di nomi per i propri figli. Questo studio offre un’interessante panoramica sulle modalità di identificazione e sulle tradizioni che influenzano le decisioni delle famiglie italiane.

I nomi più amati dagli italiani nel 2025: Sofia e Leonardo in cima alle preferenze I genitori italiani premiano nomi tradizionali e letterari: Aurora, Ginevra e Tommaso tra i più scelti, mentre Maria esce dalla top 50 dopo due secoli

