Sofia e Leonardo conquistano le famiglie italiane | i dati Istat rivelano le preferenze onomastiche e le ragioni culturali delle scelte

Secondo i dati Istat aggiornati a ottobre 2025, Sofia e Leonardo si confermano i nomi più scelti dalle famiglie italiane. Le preferenze onomastiche riflettono le tendenze culturali e sociali del paese, evidenziando le preferenze degli italiani nelle scelte di nomi per i propri figli. Questo studio offre un’interessante panoramica sulle modalità di identificazione e sulle tradizioni che influenzano le decisioni delle famiglie italiane.

Sofia e Leonardo i nomi più amati dagli italiani nel 2025.

