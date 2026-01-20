Uomini e Donne anticipazioni | la registrazione del 20 Gennaio 2026

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 evidenziano una puntata dedicata al trono over, segnata da tensioni e confronti. Durante la registrazione, sono emersi momenti di forte emotività, culminati con il crollo di Gemma Galgani. La puntata offre uno sguardo sulle dinamiche e le emozioni che caratterizzano il programma, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

La registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio 2026 è stata caratterizzata dal trono over, travolto da accuse, chiusure e un momento di forte emotività che porta Gemma Galgani a crollare. Nel frattempo, sul trono classico, Ciro Solimeno continua a conoscere nuove ragazze e una new entry accende subito la discussione in studio. Anche Sara Gaudenzi prende una decisione netta che restringe ulteriormente il suo percorso. Un amato cavaliere ha lasciato il trono over Mario Lenti, Gemma e Isabella: triangolo e compleanno mancato. La registrazione si apre con Mario Lenti, Gemma Galgani, Isabella e un’altra dama. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, registrazione 5 Gennaio 2026: le anticipazioniEcco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio 2026.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 19 gennaio 2026Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 19 gennaio 2026, riguardanti il Trono Classico e Over.

Uomini e Donne, Trono Over - Asmaa, Cristiano e il figlio Luay

