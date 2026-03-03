Uno spazio per non sentirsi soli | inaugurato a Bovisio l' Alzheimer Cafè

A Bovisio è stato inaugurato un nuovo luogo chiamato Alzheimer Café, uno spazio pensato per chi affronta la malattia e cerca un punto di incontro. Ogni mese, le persone interessate si riuniscono per chiacchierare e condividere esperienze mentre sorseggiano un caffè. L’obiettivo è offrire un ambiente di supporto e confronto per chi vive questa condizione.

Uno spazio per affrontare l'Alzheimer con incontri mensili sorseggiando un caffè con persone che condividono lo stesso problema. A Bovisio Masciago nella sede dell'associazione Argento Vivo in via Cantù 3, è stato inaugurato sabato 28 febbraio l'Alzheimer Cafè, un posto dove non sentirsi soli. Un progetto del Consorzio Desio Brianza curato dal Centro per la famiglia Oikos e rivolto alla comunità dell'ambito di Desio, comprendente quindi anche Muggiò, Bovisio Masciago, Nova Milanese, Varedo, Limbiate e Cesano Maderno, sia alle persone con Alzheimer che familiari e caregiver. Chi parteciperà agli incontri - ne sono previsti uno al mese fino a settembre - una volta che entrerà nella struttura sarà 'diviso' in due gruppi.