L'Università Pegaso ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti, rinomata psicologa dello sviluppo. L'evento si è svolto a Milano il 12 dicembre 2025, riconoscendo il suo contributo nel campo delle competenze socio-emotive e dell'educazione delle nuove generazioni.

Milano, 12 dicembre 2025 – Oggi, l'Università Pegaso, ha conferito la Laurea magistrale honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti, psicologa dello sviluppo di fama internazionale e una delle voci più autorevoli nello studio delle competenze socio-emotive nelle nuove generazioni. L'evento - presieduto dal Rettore Pierpaolo Limone e introdotto dai saluti di Luciano Violante, Presidente di Multiversity e di Fabio Vaccarono, Presidente dell'Università Pegaso e CEO di Multiversity - ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale tra cui Valentina Di Mattei, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia e Sergio Salvatore, Presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia. Iltempo.it

Università Pegaso - Laurea honoris causa in Scienze Pedagogiche a Tina Malti: "L'educazione è un atto di cura"

