Una promenade verde verticale viti sulle terrazze e 3mila metri di piazza | come sarà il nuovo edificio di Milano

Sono iniziati i lavori per la realizzazione di Vitae a cura di Covivio, il nuovo tassello del distretto Symbiosis in via Serio a Milano. L’edificio è già locato al 75% grazie all’accordo con Fastweb. Il lotto sarà trasformato in un edificio a destinazione d’uso mista con prevalenza di uffici che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un edificio di otto piani, una piazza e una terrazza pubbliche: come sarà la nuova via Serio del progetto VitaeMentre proseguono i lavori di riqualificazione dell'area a sud dello scalo di Porta Romana, il cosiddetto distretto Symbiosis, la giunta comunale ha...

Una promenade verde verticale, viti sulle terrazze e 3mila metri di piazza: come sarà il nuovo edificio di MilanoAl piano terra verrà realizzata una piazza privata a uso pubblico con percorsi verdi e aree progettate per momenti di socialità su una superficie di 3mila metri quadri. Qui sarà presente un giardino ... milanotoday.it

