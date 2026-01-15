Il nuovo asilo con il tetto verde Mattazzoni in gara l’ampliamento Sarà un edificio eco-sostenibile

È in fase di avvio l’ampliamento della scuola dell’infanzia Mattazzoni, con un progetto che prevede un edificio eco-sostenibile e dotato di un tetto verde. La procedura negoziata senza bando, condotta tramite consultazione di dieci operatori economici, mira a realizzare un intervento che migliora gli spazi e l’efficienza ambientale della struttura, contribuendo a un ambiente più salutare e sostenibile per i bambini.

Un asilo più ampio, più sostenibile e. con un tetto verde. Sta per prendere il via la procedura negoziata senza bando, ma previa consultazione di 10 operatori economici, volta all'affidamento dei lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia Mattazzoni. I soggetti interessati a realizzare l'intervento hanno infatti tempo sino alle 23.59 di domani per presentare la propria manifestazione di interesse, fase prodromica all'avvio della procedura che sarà gestita dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante. Era stato infatti approvato lo scorso 30 dicembre, in sede di consiglio comunale, il progetto esecutivo realizzato dall'ingegnere Matteo Ceravolo e dall'architetto Elisabetta Scapazzoni, che con un investimento complessivo di 270 mila euro, punta a potenziare non solo gli spazi, ma anche le potenzialità della struttura della scuola materna che si trova nel viale della Pace.

