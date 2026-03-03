Un caso da manuale al Teatro Belli
"Un caso da manuale" è lo spettacolo teatrale che arriva al Teatro Belli dal 6 all'8 marzo 2026. Di Giulia Pietrozzini, Con Chantal Gori e Giulia Pietrozzini, Regia di Giulia Aleandri. Con la voce di Edoardo Purgatori. Una produzione Teatraltro. Testo vincitore del Premio Ipazia per la Nuova. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: "Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso" al Teatro Belli
Al Teatro Modus "Solita?" con Matteo BelliSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Al momento in...
Il Mann e Napoli: dal riallestimento alla rigenerazione urbana.
Approfondimenti e contenuti su Teatro Belli
Argomenti discussi: Quelli che restano: il dolore di una generazione al Teatro Belli; Quelli che restano al Teatro Belli dal 27 febbraio.
Beng! accende il Teatro Belli con un noir grottesco e irresistibileVa in scena dal 10 al 12 febbraio 2026, alle ore 21, al Teatro Belli di Roma, BENG! – Lo strano caso del caso risolto per caso, spettacolo inserito nella Rassegna di drammaturgia italiana ... msn.com