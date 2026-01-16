Tutte le ultime notizie sulla Juventus, aggiornate in tempo reale. Oggi si registrano importanti sviluppi, tra cui la possibile partenza di Vlahovic a giugno e l'interesse di Chiesa nel tornare in squadra. Rimanete con noi per seguire gli aggiornamenti più recenti sulla situazione della squadra e le dichiarazioni ufficiali.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 16 gennaio 2026. Chiesa Juve senza sosta: l’esterno spinge per il ritorno a Torino, bianconeri in pressing sul Liverpool. Si ragiona ora su questa formula. 9:30 – Chiesa Juve senza sosta: l’esterno spinge per il ritorno a Torino, bianconeri in pressing sul Liverpool. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic lascia a zero a giugno, Chiesa spinge per tornare

