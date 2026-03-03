Ulefone mwc 2026 da telefono con action camera staccabile a proiettore integrato

Durante il Mobile World Congress 2026 a Barcellona, Ulefone ha mostrato la sua nuova lineup di dispositivi, tra cui un telefono dotato di action camera staccabile e proiettore integrato. La presentazione si è concentrata sulla linea rugged Rugone, nota per la resistenza e le caratteristiche innovative. L’evento ha attirato l’attenzione su queste soluzioni tecnologiche, con numerosi visitatori che hanno potuto provarle direttamente.

all' esterno del mobile world congress 2026 di barcellona, ulefone presenta la propria lineup più ambiziosa finora, con un richiamo particolare alla linea rugged rugone. al centro dell'esposizione si trova il rugone xsnap 7 pro, smartphone resistente dotato di una camera d'azione magnetica staccabile ispirata al design insta360 go, affiancato da specifiche di alto livello e da un ecosistema di accessori magnetici. la fabbricazione e le caratteristiche puntano a offrire robustezza senza compromessi, con una presentazione mirata a mostrare la versatilità del dispositivo. ulefone al mwc 2026: lineup ambizioso e novità rugged. lo stand di ulefone è allestito per mettere in evidenza una gamma orientata alle condizioni difficili, con particolare risalto al rugone xsnap 7 pro.