Trovato un corpo La notizia poco fa il sospetto atroce | Temiamo che sia proprio lui

Alle prime ore del mattino è stato trovato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Aniene, tra via Salaria e via Torre Salaria. La notizia si diffonde rapidamente e il sospetto principale è che si tratti di una persona scomparsa di recente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Alle prime luci dell’alba è stato individuato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Aniene, in un’area compresa tra via Salaria e via Torre Salaria. A segnalare la presenza del cadavere sono stati i vigili del fuoco, impegnati in un controllo lungo l’argine, che hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine per l’avvio delle verifiche. Il punto del ritrovamento è stato descritto come particolarmente complesso da raggiungere. Per questo si è reso necessario un intervento articolato, con il coordinamento di più squadre operative e la messa in sicurezza dell’area, così da consentire le attività di recupero e i rilievi. Il cadavere, appartenente a una persona di sesso maschile, è stato recuperato grazie all’intervento dei sommozzatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Trovato un cadavere nell’Aniene a Roma: potrebbe essere Alessandro Giannetti - facebook.com facebook

