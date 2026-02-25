Via Argini Nord lupo trovato morto | c' è il sospetto che sia stato avvelenato

Un lupo è stato trovato morto nella giornata di martedì 24 febbraio in via Argini Nord a Parma. Il medico veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna ha inoltrato al Comune di Parma le schede di accompagnamento relative alla diagnosi di sospetto avvelenamento. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" Vignali diffida l’Ausl: “Riaprire le liste d’attesa, situazione illegale". La replica: “Non esistono agende chiuse” . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

