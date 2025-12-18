Onorificenze al Merito la cerimonia a Torino | chi sono i trenta illustri cittadini premiati tra imprenditori medici e forze dell’ordine

A Torino si è svolta la cerimonia delle Onorificenze al Merito, premiando trenta cittadini illustri tra imprenditori, medici e forze dell’ordine. Un riconoscimento per chi, con determinazione e ingegno, ha saputo trovare o creare nuove strade, incarnando lo spirito di “Aut inveniam viam aut faciam”. Un’occasione per celebrare l’eccellenza e l’impegno che contribuiscono al progresso della comunità.

© Torinotoday.it - Onorificenze al Merito, la cerimonia a Torino: chi sono i trenta illustri cittadini premiati tra imprenditori, medici e forze dell’ordine “Aut inveniam viam aut faciam”. Trovare una strada o, diversamente, lavorare con determinazione e ingegno per costruirne una nuova. Così e in latino, ricordando la traversata delle Alpi di Annibale, il Prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha omaggiato e riconosciuto l’impegno di trenta illustri. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Caserta celebra i suoi cittadini illustri: 23 onorificenze al Merito della Repubblica Leggi anche: Cittadini illustri che percepiscono il vitalizio: chi sono i romagnoli che beneficiano della legge Bacchelli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Consegnate le Onorificenze O.M.R.I.; Torino celebra i nuovi insigniti O.M.R.I.: consegnate 30 onorificenze; Onorificenze al Merito, Torino celebra 30 cittadini esemplari; Cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”, ecco chi sono. Onorificenze al Merito, Torino celebra 30 cittadini esemplari - Trenta storie di impegno, merito e servizio al Paese sono state celebrate questa mattina nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito a Torino, durante la cerimonia di consegna delle ... torinoggi.it

Onorificenze al merito della Repubblica, premiato anche il vicecomandante della Polizia locale di Torino - Insieme ad Alessandro Parigini riconoscimenti anche per il presidente dell’Unione Industriali Marco Gay e l’imprenditrice e presidente della Fondazione Ordine Mauriziano Licia Mattioli ... torinoggi.it

Torino celebra i nuovi insigniti O.M.R.I.: consegnate 30 onorificenze - Si è svolta questa mattina, nell’Aula Magna della Scuola Ufficiali dell’Esercito, la cerimonia di consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, organizzata dalla Prefett ... giornalelavoce.it

Lavoro. A Torino cerimonia per conferimento Stelle al Merito del Lavoro

Onorificenze al Merito della Repubblica: domani la cerimonia in Prefettura - facebook.com facebook

CERIMONIA DI CONSEGNA ONORIFICENZE ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” A POTENZA, OSPITE MISS ITALIA KATIA BUCHICCHIO: REPORT E FOTO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.