Gli uffici del SUAP, che gestiscono le pratiche per attività economiche, edilizia e altre attività produttive, sono stati trasferiti dalla sede di via Bertossi 9 al Palazzo Municipale in Corso Vittorio Emanuele II. La riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Pordenone ha portato a questa modifica, che interessa le aree dedicate ai servizi alle imprese e alle attività commerciali.

A seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune di Pordenone, gli uffici SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) Attività economiche, Edilizia e Attività produttive si sono trasferiti dalla sede di via Bertossi, 9 al Palazzo Municipale in Corso Vittorio Emanuele II, 64 con ingresso da piazzetta Calderari. I due uffici si trovano ora al primo piano dell’edificio, rispettivamente alla stanza n. 28 e n. 29. Questi gli orari di apertura al pubblico: lunedì – martedì e giovedì ore 10:00-12:45, mentre lunedì pomeriggio e le mattine di mercoledì e venerdì si riceve solo su appuntamento. Per info scrivere ad attivitaeconomiche@comune. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Gli uccelli hanno le orecchie? Dove si trovano e come sono fatteNaturalmente anche gli uccelli hanno le orecchie, ma quasi sempre non sono visibili.

Altri aggiornamenti su Trasferiti gli uffici del Suap ecco...

Discussioni sull' argomento Uffici SUAP trasferiti nel Palazzo municipale; Trasferiti gli uffici del Suap, ecco dove si trovano adesso; L'Associazione Stampa Romana cambia sede - FNSI; Avvio Procedure di mobilità agenti e assistenti della Polizia di Stato luglio 2026.

Fear of God trasferisce gli uffici milanesi a ParigiFear of God trasloca a Parigi. Il brand fondato a Los Angeles da Jerry Lorenzo nel 2013 e guidato da Bastien Daguzan, amministratore delegato di Jaquemus fino alla fine del 2023, lascia Milano. La ... milanofinanza.it

L’assistente capo resta in carcere, trasferiti i poliziotti che erano di turno con lui il pomeriggio dell’omicidio. facebook

"Ci siamo trasferiti in California e mi ha dato l’opportunità di sognare questa possibile carriera. Ho incontrato Nastassja Kinski e mi ha cambiato davvero la vita, perché mi ha aperto gli occhi a un mondo che non riuscivo nemmeno a immaginare per me stessa. x.com