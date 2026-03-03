Torino gli iraniani contestano la sinistra | Grazie Trump! Chiediamo aiuto militare come l' Italia nel 43

A Torino, un gruppo di iraniani ha espresso gratitudine a Donald Trump, chiedendo aiuto militare simile a quello fornito dall’Italia nel 1943. Nel frattempo, la sinistra tradizionale manifesta contro l’attacco militare di Stati Uniti e Israele. Le piazze e le strade della città sono state attraversate da queste due fazioni con posizioni opposte, creando un confronto diretto e visibile.

Da una parte gli iraniani di Torino che ringraziano Trump, dall'altra la sinistra più classica che protesta contro l'attacco militare di Stati Uniti e Israele. I giovani "persiani" mostrano i loro cartelli in cui chiedono "aiuto militare come l'Italia nel 1943", gli altri il solito striscione già sperimentato nelle manifestazioni pro-Pal: "Contro la guerra imperialista diciamo No al governo Meloni complice di USA e Israele". Si presenta così, questa sera, piazza Castello a Torino, dove dalle 18 è in corso il presidio promosso da Arci contro la guerra al regime del fu Khamenei.