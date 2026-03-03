Robby Giusti ha rivelato i dettagli di una telefonata tra Roberto Vannacci e Fabrizio Corona, facendo luce su quanto accaduto negli ultimi giorni. La discussione tra i due è diventata oggetto di attenzione pubblica, con diverse fonti che hanno confermato il contatto diretto. La vicenda ha attirato l’interesse dei media, mentre le conversazioni sono state condivise attraverso un video.

Negli ultimi giorni è tornata a circolare la voce di un contatto diretto tra Roberto Vannacci e Fabrizio Corona. A intervenire sul punto è stato Robby Giusti, webreporter e influencer, che in un video pubblicato online ha raccontato in prima persona un episodio che, a suo dire, chiarirebbe la natura di quella conversazione. Secondo quanto riferito da Giusti, che conosce bene entrambi, circa tre settimane fa avrebbe cenato con il generale Roberto Vannacci. Durante la serata, in presenza di più persone, avrebbe posto direttamente la domanda: è vero che c’è stata una telefonata con Fabrizio Corona? Il passaggio centrale del racconto riguarda il contenuto della conversazione telefonica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Telefonata Vannacci-Corona, Robby Giusti rivela tutto: ecco cosa è successo davvero – VIDEO

