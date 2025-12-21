Domenica In Andrea Delogu svela tutto | ecco cosa è successo davvero
Andrea Delogu e Nikita Perotti, vincitori dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle, sono stati ospiti oggi a Domenica In su Rai 1, dove hanno raccontato il loro percorso nel celebre programma di danza e chiarito i rumors sul loro rapporto. La coppia, che in finale ha battuto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, ha spiegato che le dichiarazioni di affetto tra loro sono state fraintese, precisando che si tratta di una profonda e solida amicizia. Delogu ha raccontato con il suo tipico sorriso: “Nikita ha detto alcune cose nelle scorse settimane, ma io ho sempre replicato che sono troppo grande per lui”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
