Teheran sembra aver riattivato i Patti di Abramo, mentre alcuni Paesi arabi mostrano segni di avvicinamento a Israele. Dopo gli attacchi del 7 ottobre, si ipotizza che uno degli obiettivi fosse bloccare eventuali accordi tra Israele e il mondo arabo, in particolare con l’Arabia Saudita. La situazione resta tesa e in continua evoluzione, con movimenti politici che cambiano rapidamente.

Si è ipotizzato che uno scopo degli attacchi del 7 ottobre fosse appunto quello di far saltare definitivamente ogni ipotesi di allargamento delle Paci di Abramo tra Israele e il mondo arabo, nel momento in cui si parlava addirittura di un imminente coinvolgimento dell’Arabia Saudita. Ma adesso lo stesso risultato di un vasto asse tra Paesi arabi sunniti e Israele potrebbe essere garantito dal modo in cui il regime di Teheran sta rispondendo con lo sparare su tutti i vicini. Anche gli Emirati Arabi Uniti, con cui in teoria condivideva l’appartenenza ai Brics, e che infatti hanno disposto il ritiro immediato del loro ambasciatore dall’Iran dopo le scariche di missili e droni che hanno bloccato l’aeroporto di Dubai, e con esso una quantità di italiani: dal ministro Guido Crosetto alla cantante Big Mama. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Teheran resuscita i Patti di Abramo. I Paesi arabi tornano nelle braccia di Israele

Oltre Gaza: gli accordi miliardari di Israele con Europa e Paesi arabi(Adnkronos) – Di Israele si continua a parlare quasi esclusivamente attraverso il prisma della guerra a Gaza, delle polemiche politiche e delle...

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Tutto quello che riguarda Patti di Abramo

Argomenti discussi: Iran: Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa, tensione con attivista pro Pal | Libero Quotidiano.it.

Kazakistan negli Accordi di Abramo: il colpo diplomatico che rafforza TrumpNonostante intrattenga relazioni con Israele dal 1992, Astana ha compiuto questo passo su input di Trump. La Casa Bianca punta a rilanciare i patti mediorientali e ad arginare l’influenza di Mosca ... panorama.it

Trump: «Teheran scenda a patti prima che non resti nulla»«Ho dato all’Iran la possibilità di raggiungere un accordo. Ma non sono riusciti a farlo». Poi, alzando la pressione su Teheran: «I prossimi attacchi già pianificati potrebbero essere ancora più ... ilsole24ore.com