Pixel 9 e Pixel 9 Pro avviata la campagna di riparazione per i problemi ai display
Linea verticale e sfarfallio sono i criteri che rendono idonei i Pixel 9 Pro alla riparazione gratuita. Il supporto è attivo dall'8 dicembre.
#Google: rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza di dicembre per idispositivi #Pixel Rischio: Tipologia: Denial of Service Elevation of Privilege Information Disclosure Remote Code Execution
Google ripara gratis i display difettosi di Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e Fold: ecco come funziona - Google lancia un programma di riparazione esteso per Pixel 9 Pro, 9 Pro XL e Fold: display difettosi riparati gratuitamente fino a tre anni dall'acquisto, ma solo per alcuni problemi specifici.