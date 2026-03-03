Taranto | dieci avvisi di garanzia per la morte di Loris Costantino Venerdì autopsia

A Taranto sono stati notificati dieci avvisi di garanzia in relazione alla morte di Loris Costantino. La vicenda riguarda sei rappresentanti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e quattro persone di Gea Power, l’azienda coinvolta nell’appalto in cui lavorava la vittima. Venerdì si svolgerà l’autopsia per accertare le cause del decesso.