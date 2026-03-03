Taranto | dieci avvisi di garanzia per la morte di Loris Costantino Venerdì autopsia
A Taranto sono stati notificati dieci avvisi di garanzia in relazione alla morte di Loris Costantino. La vicenda riguarda sei rappresentanti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e quattro persone di Gea Power, l’azienda coinvolta nell’appalto in cui lavorava la vittima. Venerdì si svolgerà l’autopsia per accertare le cause del decesso.
Sei rappresentanti di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, quattro di Gea Power azienda dell'appalto di cui era dipendente Loris Costantino. Sono stati iscritti nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Taranto per la morte, ieri mattina, dell'operaio 36enne deceduto in conseguenza dell'incidente sul lavoro nello stabilimento siderurgico tarantino. Venerdì sarà effettuata l'autopsia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
