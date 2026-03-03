Siderurgico di Taranto | fino a stamani lo sciopero per la morte di Loris Costantino Il 36enne caduto da un' altezza di dieci metri

Lo sciopero nel settore siderurgico di Taranto è in corso fino a mezzogiorno e mezzo, indetto dai sindacati in seguito alla morte di Loris Costantino, un uomo di 36 anni morto dopo essere caduto da un’altezza di dieci metri. Domani, i cittadini che si riconoscono in Taranto Libera organizzeranno un corteo dal municipio per depositare una denuncia contro i responsabili dello stabilimento.

Oggi lo sciopero fino a mezzogiorno e mezzo, indetto dai sindacati. Domani i cittadini che si riferiscono a Taranto Libera, con un corteo dalla zona del municipio, andranno a depositare una denuncia nei confronti dei responsabili dello stabilimento. Le iniziative immediate dopo la morte di Loris Costantino, l'operaio 36enne di un'azienda dell'indotto deceduto in seguito all'incidente sul lavoro nel siderurgico di Taranto, con la caduta da dieci metri di altezza per il cedimento del piano di calpestio in un punto della zona agglomerato.

Siderurgico di Taranto: morto operaio 36enne caduto da un’altezza di dieci metri Incidente sul lavoro. Sciopero immediato. Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria: cordoglio, verifiche in corso. Taranto Libera: mercoledì corteo e querelaUn lavoratore dell'indotto ex Ilva è morto stamattina nel siderurgico di Taranto, area agglomerato.

