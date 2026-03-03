Talento lucchese Teresa Morici centra il bis

Teresa Morici, talento lucchese, ha ottenuto un nuovo successo, centrando il suo secondo premio consecutivo. La giovane artista ha partecipato a un concorso nazionale e si è aggiudicata il riconoscimento per la seconda volta, dimostrando continuità nelle sue performance. La sua partecipazione è stata segnalata da una giuria composta da esperti del settore. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle votazioni.

C’è un momento nella vita di un giovane artista in cui il talento incontra l’occasione. La giovanissima cantante lucchese Teresa Morici – classe 2012 – è tra le protagoniste di "13 Thirteen – Il Musical", lo spettacolo di Broadway firmato da Jason Robert Brown (Premio Tony Award), che approda per la prima volta in Italia con un cast interamente composto da giovani talenti tra i 13 e i 20 anni. Non si tratta di una semplice partecipazione: è il coronamento di un lungo percorso di specializzazione nel musical theatre, vissuto con dedizione assoluta all’interno del progetto "Thirteen Experience". "Thirteen Experience" rappresenta un unicum nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Talento lucchese. Teresa Morici centra il “bis“ Claudio Morici è il protagonista di "La malattia dell’ostrica"Prosegue con un monologo scritto e interpretato da Claudio Morici la stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune insieme al Centro di... Speronato il rinoceronte. Camion centra la barcaUn’operazione di carico e scarico maldestra è costata cara al simbolo del Fellini Museum. Una selezione di notizie su Teresa Morici Argomenti discussi: Talento lucchese. Teresa Morici centra il bis. Talento lucchese. Teresa Morici centra il bisC’è un momento nella vita di un giovane artista in cui il talento incontra l’occasione. La giovanissima cantante lucchese Teresa Morici – classe 2012 – è tra le protagoniste di 13 Thirteen – Il Music ... lanazione.it Teresa Morici tra Roma, Genova e Milano con due musicalMarzo sarà un mese importante per la giovane artista lucchese Teresa Morici, protagonista di un doppio debutto nel panorama del musical italiano. La performer sarà infatti in scena con 13 Thirteen – ... luccaindiretta.it