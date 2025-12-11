Speronato il rinoceronte Camion centra la barca

Un’operazione di carico e scarico maldestra è costata cara al simbolo del Fellini Museum. Lunedì scorso, in pieno centro storico, un camion che trasportava materiale per un locale della piazzetta San Martino ha compiuto una manovra particolarmente rischiosa, finendo per urtare e danneggiare la punta della barchetta in vetroresina che ospita il celebre rinoceronte, una delle installazioni più riconoscibili del percorso museale dedicato al regista riminese. L’autista del mezzo si è allontanato senza rendersi conto immediatamente della gravità del danno provocato. La dinamica è stata però ricostruita con precisione dagli agenti della polizia locale grazie alla telecamera remotizzata presente nella zona e collegata alla sala operativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Speronato il rinoceronte. Camion centra la barca

