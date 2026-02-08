Supplenze 2026 ecco gli interpelli con data di scadenza 9 febbraio
Domani si chiudono gli interpelli per le supplenze del 2026. Le scuole potranno chiamare nuovi docenti fino al 9 febbraio, quando scadranno ufficialmente le procedure. La procedura, confermata dall’OM n. 882024, si attiva solo quando tutte le graduatorie sono esaurite e non ci sono più insegnanti disponibili ad accettare gli incarichi.
