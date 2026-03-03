Supermercati incendiati dalla ' concorrenza' tre rischiano il processo

Un'udienza preliminare è stata fissata per tre persone coinvolte in un'inchiesta sugli incendi di due supermercati avvenuti a Marcianise tra ottobre 2024 e febbraio 2025. Si tratta di Francesco Mastroianni, di 69 anni, e di Clemente Mastroianni, di 36 anni, insieme a Saverio Padovano, tutti coinvolti nei procedimenti legali. La decisione riguarda le possibili accuse che potrebbero portare a un processo.

Il gup Maria Pasqualina Gaudiano ha fissato l’udienza camerale a carico dei tre - difesi dagli avvocati Nicola Musone e Francesco Taglialatela - per il 22 settembre. Il provvedimento è stato notificato anche alle vittime, le società “Euromarket Centro”, assistita dall’avvocato Mariano Omarto, e “Mara di Russo Maddalena”. Secondo la ricostruzione del pubblico ministero Simona Faga, che si è avvalsa dei carabinieri per l’attività investigativa, i due Mastroianni, titolari di altri supermercati, sarebbero stati i mandanti dei due incendi dolosi, appiccati poi da Padovano. Il motivo sarebbe da ricercarsi nella volontà di impedire l’apertura di un nuovo punto vendita a marchio Eté che sarebbe andato in concorrenza con le attività dei Mastroianni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

