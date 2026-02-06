Audio Sangiuliano Maria Rosaria Boccia e un giornalista rischiano il processo

L’imprenditrice Maria Rosaria Boccia e il giornalista Carlo Tarallo rischiano il processo. Sono indagati per aver diffuso dettagli sulla vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e della sua moglie. La vicenda si è scaldada in poche ore, con le accuse che puntano a una presunta violazione della privacy. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, mentre i due continuano a difendersi dalle accuse.

Secondo l'ipotesi accusatoria, i due avrebbero reso pubblici frammenti di una conversazione privata nella quale l'ex ministro avrebbe confessato una relazione sentimentale con l'imprenditrice Rischiano il processo l'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia e il giornalista Carlo Tarallo, indagati per diffusione o rivelazione di informazioni relative alla vita privata dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e della moglie. La Procura di Roma ha chiuso le indagini. Secondo l'ipotesi accusatoria, i due avrebbero reso pubblici frammenti di una conversazione privata nella quale l'ex ministro avrebbe confessato una relazione sentimentale con l'imprenditrice.

