Sui giochi la logica darwiniana non paga Pedrizzi spiega perché

In un'intervista su un canale economico molto autorevole, Roberto Alesse, direttore dell’Agenzia, discute del ruolo della logica darwiniana nei giochi. Spiega che questa teoria non si applica facilmente a situazioni competitive e strategiche, evidenziando come i comportamenti umani e le decisioni spesso seguano logiche diverse da quelle evolutive. La conversazione si concentra sui limiti di questa teoria nelle dinamiche di mercato e nelle scelte di gioco.

Per il gioco è tempo di una concorrenza sostenibile e proporzionata per evitare che lo Stato perda su tutti i tavoli. In un settore già delicato di per sé come quello del gioco legale, l’ultima cosa di cui l’Italia ha bisogno è una procedura che finisca sotto la lente di Bruxelles. Il commento di Riccardo Pedrizzi Alesse ha anche ricordato come la riforma del settore, se dal punto di vista del gioco online sia stata portata a termine, per il comparto fisico, il retail, non è invece stata completata. L’obiettivo di adattarsi a evoluzioni tecnologiche recentissime e di omogeneizzare regole regionali è sicuramente condivisibile. Non mi sembra... 🔗 Leggi su Formiche.net

