Una studentessa di Empoli si trova bloccata a Dubai a causa dei raid iraniani scatenati dall’attacco degli Stati Uniti e Israele. Sul suo profilo Facebook sono comparsi circa mille commenti, molti dei quali offensivi e pieni di insulti. La madre dell’adolescente ha risposto agli attacchi dicendo che l’odio ricevuto “tolge il respiro” alla famiglia.

Empoli, 3 marzo 2026 – Quasi mille commenti su facebook sotto il racconto choc della studentessa empolese che si trova bloccata a Dubai a causa dei raid iraniani scatenati dall’attacco Usa-Israele. Non like di empatia o ’cuoricini’ di sostegno, ma frasi cariche di disprezzo, invidia, rancore, odio. Guenda Di Dio Faranna, 19 anni, è là per motivi di studio (sta frequentando la scuola di lingue EC Dubai, ndr), ma questa scelta, a quanto pare, è sufficiente – agli haters – per giudicare e metterla alla gogna. Ci soi di ogni tipo. L’odio social. Quelli che puntano il dito sull’aspetto economico del soggiorno negli Emirati Arabi: “Sono tutte studentesse dell’alta aristocrazia borghese “; “Quelli che si spaccano la schiena per 1300 euro al mese al massimo vanno a Rimini nel mese più conveniente“; “Torna a casa con i tuoi soldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studentessa bloccata a Dubai. Gli haters la attaccano e la mamma risponde: “Un odio che toglie il respiro”

Il fondatore di Gurulandia tra le esplosioni di Dubai: “Siamo chiusi in casa”. E gli haters lo attaccanoFirenze, 1 marzo 2026 – C’è anche il toscano Marco Cappelli, 34 anni, fra gli italiani bloccati a Dubai, la città emiratina dove l’imprenditore...

“I nostri figli…”: la mamma di Giovanni risponde agli haters dopo la tragedia di Crans MontanaÈ una strage di ragazzi quella che si è consumata nella notte di Capodanno a Crans-Montana.

