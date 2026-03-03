L’Europa ha deciso di vietare la distruzione degli abiti invenduti nel settore della fast fashion. Le autorità stanno adottando nuove regole per contrastare il fenomeno, che coinvolge principalmente prodotti provenienti dai mercati asiatici. Sono state avviate discussioni e implementate alcune misure per limitare lo smaltimento degli stock invenduti, con l’obiettivo di ridurre lo spreco e l’impatto ambientale legato a questa moda usa e getta.

L’Europa è pronta a dire stop alla fast fashion. Nel tempo si sono susseguite iniziative e proposte, discusse e in alcuni casi già attuate, contro una moda usa e getta, in buona parte proveniente dai mercati asiatici. Proprio tra queste tante iniziative arrivano le regole che vietano la distruzione dei vestiti invenduti. Le nuove regole vengono descritte come un vero e proprio cambio di paradigma per l’industria della moda: meno sprechi, più circolarità e maggiore trasparenza. La stessa Commissione, infatti, aveva stimato come il settore fast fashion arrivi a eliminare tra il 4% e il 9% dei tessili invenduti. Non è soltanto una questione di quanto costi un capo in acqua, energia, materia prima e lavoro, ma anche di come vengono distrutti questi capi, disperdendo le risorse consumate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stretta fast fashion, i vestiti invenduti non si possono più distruggere

Stretta sul fast-fashion: l’Europa vieta la distruzione dei vestiti invendutiLa Commissione europea ha adottato nuove misure per fermare una pratica diffusa ma spesso poco discussa: la distruzione sistematica di capi...

Vestiti per le feste ma a quale prezzo? Tra ftalati e PFAS, le sostanze chimiche del fast fashion e i rischi per la saluteTra pranzi in famiglia, cenoni e occasioni conviviali, l’abbigliamento diventa parte integrante delle festività.

Una selezione di notizie su Stretta fast

Discussioni sull' argomento Ue, stretta sul fast fashion: no alla distruzione degli abiti invenduti; Stretta sul fast-fashion | l’Europa vieta la distruzione dei vestiti invenduti.

Manovra, tremano Shein e Temu. Arriva la stretta per i colossi del fast fashion: prodotti siano conformi a norme UeArriva la stretta per le imprese dell'ultra fast fashion. Lo prevede un emendamento di FdI alla manovra che mette di fatto nel mirino aziende cinesi come Shein e Temu. La proposta, firmata da Paola ... affaritaliani.it

L’Ue accelera sulla stretta all’ultra fast fashion, fine del regime «de minimis» entro il 2026Ultra fast fashion ancora nel mirino dell’Unione europea. I ministri delle finanze europei hanno approvato l’anticipo al 2026 dell’abolizione della soglia «de minimis», che oggi consente alle ... milanofinanza.it

Vuoi andare più forte in curva La traiettoria ideale è entrata larga, corda stretta e uscita larga: così fai scorrere il kart, mantieni velocità e torni sul gas prima, sentendo subito la differenza sul tempo sul giro. #topfuel #kart #race #traiettoria #gokart #fast #racing - facebook.com facebook