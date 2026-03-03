stefano de martino e quel collegamento al tg1 arrivato troppo presto

A meno di due giorni dall'annuncio ufficiale, Stefano De Martino si è collegato al Tg1 per parlare di Sanremo 2027. La sua presenza in diretta è avvenuta poco dopo essere stato annunciato come conduttore e direttore artistico dell'edizione futura del Festival. La sua partecipazione in tv si è verificata prima di partire ufficialmente con i lavori di preparazione.

Evidentemente per la Rai no considerando che, nel corso del Tg1 delle 20 andato in onda il 2 marzo, Stefano De Martino era lì per ringraziare Carlo Conti dell'investitura sanremese - «L’emozione m’ha preso in maniera inaspettata. Io sono entrato in maniera rocambolesca, mi sono seduto e quando Carlo s’è avvicinato, un po’ il suo sguardo paterno e un po’ l’affetto dell’Ariston, mi ha preso alla sprovvista» - ma anche per spiegare che sta iniziando a pedalare - «Questa è la fase più interessante, che è quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano della storia del Festival di Sanremo. È molto interessante perché in questi 76 anni c’è proprio uno spaccato d’Italia attraverso queste letture ed è bello vedere tutti i cambiamenti che ha subito negli anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

