Debutto in prima serata per “Stasera a letto tardi”, il nuovo show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto dai The Jackal e in onda da martedì 3 marzo alle 21.20 su Rai2. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Il format è la versione riveduta e corretta di “Chi ha incastrato Peter Pan?”, kids show condotto per tanti anni con successo da Paolo Bonolis su Canale 5. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - STASERA A LETTO TARDI: CONTI INAUGURA IL “NUOVO” SHOW DI RAI2

Stasera a letto tardi, al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The JackalDebutta questa sera, martedì 3 marzo, Stasera a letto tardi, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time realizzato insieme a Endemol...

Stasera a letto tardi, lo show dei Jackal da stasera in tv: anticipazioni e ospitiLe domande dei bambini riescono a disarmare più di qualsiasi intervista ben costruita: una verità che genera adesso "Stasera a letto tardi", nuovo...

Altri aggiornamenti su STASERA A LETTO TARDI: CONTI INAUGURA...

Temi più discussi: Stasera a letto tardi - S2026E1 - Puntata del 03/03/2026 - in diretta su Rai Premium 05/03/2026 alle 21:20; Stasera a letto tardi con i The Jackal: su Rai Due lo show con i bambini protagonisti; Al via il nuovo show Stasera a letto tardi; Stasera a letto tardi, al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The Jackal.

Stasera a letto tardi, al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The JackalAd accompagnare il collettivo partenopeo nella nuova avventura su Rai 2, un gruppo di bambini tra 4 e 10 anni ... msn.com

Stasera a letto tardi su Raidue con The Jackal: chi sono i bambini e quante puntateStasera a letto tardi è il nuovo show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto per la prima volta insieme da tutti i componente dei The ... msn.com

Stasera ho concluso una lunga giornata di incontri a Fano, davanti all’Arco di Augusto illuminato. Duemila anni di storia. E ancora lì. Fiero. A ricordarci chi siamo. Abbiamo parlato di territorio, cultura, turismo, valorizzazione delle nostre eccellenze. Ma la verità - facebook.com facebook

Stasera Stefano De Martino al TG1 per parlare di #Sanremo2027. x.com