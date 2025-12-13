Alle 17:30 allo stadio “Pinto”, la sfida tra Casertana e Latina si presenta come un crocevia cruciale, con obiettivi opposti: i padroni di casa puntano a consolidare la posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano una vittoria per uscire dalla zona retrocessione. Un match che potrebbe avere un impatto significativo su entrambe le sorti delle squadre in questa fase della stagione.

Un incontro che vale molto, ma per motivi opposti. Domani alle 17:30 allo stadio “Pinto” la Casertana ospita il Latina in una partita che può spingere i falchetti verso l’alta classifica e, allo stesso tempo, rappresentare per i pontini un’occasione per uscire dalle sabbie mobili della zona. Casertanews.it

Casertana-Latina: sfida decisiva al “Pinto” tra playoff e salvezza - Per la squadra guidata da Coppitelli, l’occasione è chiara: continuare la corsa e restare agganciata al gruppo delle prime, quelle che puntano con decisione ai playoff promozione ... casertanews.it